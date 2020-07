Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwig-Reichling-Straße - Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen (ots)

In der Samstagnacht, des 18.07.2020 um 23:30 Uhr kam es durch einen Fahrradfahrer zu einer Trunkenheit im Straßenverkehr. Der 42-Jährige aus Ludwigshafen am Rhein befand sich im Bereich der Ludwig-Reichling-Straße neben seinem Fahrrad auf dem Boden liegend. Der Mann war augenscheinlich in einer hilflosen Lage. Als ihm durch mehrere Passanten geholfen werden sollte, ist der Mann plötzlich auf sein Fahrrad gestiegen und losgefahren. Nach nur fünf Metern, musste er schon wieder anhalten, da er das Gleichgewicht verlor. Durch die Polizisten vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Mann stark alkoholisiert und vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stand, nicht mal ein Atemalkoholtest gelang ihm. Aufgrund dessen wurde der 42-Jährige zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht. Auf dem Weg beschädigte er durch Schläge und Tritte eine Tür des Transportfahrzeugs. Nach der Entnahme der Blutprobe wurde der Ludwigshafener aufgrund seiner sehr starken Alkoholisierung in Gewahrsam genommen. Den 42-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Führens eines Fahrzeugs bei Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses und Sachbeschädigung.

