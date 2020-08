Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.08.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Creglingen: Fischsterben nach unerlaubter Wasserentnahme

Zahlreiche Fische mussten in einem Weiher in Creglingen-Freudenbach sterben, weil ein Unbekannter daraus Wasser abgepumpt hat. Bereits am Mittwoch, den 22.Juli, stellte ein Fischwasserpächter die unerlaubte Entnahme von etwa 15000 Litern Wasser aus dem Weiher im Eisenbach, Gemarkung Freudenbach, fest. Dadurch war der Wasserspiegel deutlich gesunken. Sechs Tage später wurden das erste Mal verendete Fische aus dem Teich geborgen. Das Fischsterben setzte sich in den folgenden Tagen fort. Bei den Tieren handelt es sich um Zander, Störe und Weißfische. Es entstand bislang ein Schaden von rund 800EUR. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung, um Hinweise zur Aufklärung der unerlaubten Wasserentnahme zu erhalten. Diese gehen an die Abteilung Gewerbe/ Umwelt der Polizei Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810.

Großrinderfeld: Feld in Flammen - Zeugen gesucht

Vermutlich durch Feuerwerkskörper wurden Ende Juli bei Großrinderfeld zwei Feuer entfacht. Am Donnerstag, den 23. Juli, wurde die Polizei gegen 14.30 Uhr zu einem Brand an der Kreisstraße zwischen Großrinderfeld und Großrinderfeld-Ilmspan gerufen. Dort hatte die Böschung Feuer gefangen, konnte jedoch von der Feuerwehr schnell gelöscht werden, so dass nur sehr geringe Schäden entstanden. Zeitgleich kam es nur ein kurzes Stück weiter, oberhalb der Landstraße zwischen Großrinderfeld und der Abzweigung nach Grünsfeld-Paimar, im Gewann Grünsfelder Höhe zum nächsten Feuer. Hier standen rund 5 Hektar eines erntereifen Ackers in Flammen. Die Feuerwehr konnte auch diesen Brand löschen, allerdings nicht mehr verhindern, dass dem Landwirt ein Schaden im vierstelligen Eurobereich entstand. Da an beiden Brandstellen Feuerwerkskörper gefunden wurden, geht die Polizei von einem Zusammenhang der beiden Feuer aus. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Schmutzfinken am Wörtplatz

In der Nacht auf Sonntag wurde der Bereich rund um die Wasserfontäne am Wörtplatz in Tauberbischofsheim von Unbekannten übel zugerichtet. Zeugen meldeten am Sonntagvormittag, dass vermutlich eine Gruppe Heranwachsender in der Nacht den Platz in ein Schlachtfeld verwandelt hatten. Der Platz war mit Scherben und anderem Abfall übersäht, Blumen waren ausgerissen, Fahrradständer umgeworfen worden und zahlreiche Hundekottüten lagen überall verteilt. Die Polizei versucht nun die Verursacher ausfindig zu machen und hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Bad Mergentheim: Auf frischem Splitt ausgerutscht

Zwei Jugendliche wurden am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Bad Mergentheim verletzt. Die beiden 17-Jährigen saßen gegen 19.30 Uhr gemeinsam auf einem Roller und fuhren die Scheunentorstraße bergaufwärts in Richtung des Wildparks entlang. Dabei verlor der Fahrer, auf dem erst am Freitag frisch auf die Straße aufgebrachten Splitt die Kontrolle über sein Gefährt, rutschte weg und kam daraufhin zusammen mit seinem Mitfahrer zu Fall. Die beiden Jungen wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

B290/ Bad Mergentheim: Erst links, dann rechts, dann "Boom"

Eine Autofahrerin, die sich offensichtlich nicht ganz sicher war, in welche Richtung sie eigentlich abbiegen wollte, verursachte am Samstagnachmittag auf der B290 in Bad Mergentheim einen teuren Verkehrsunfall. Die 24-Jährige war gegen 16 Uhr in ihrem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Herbsthausen unterwegs. An der Kreuzung mit der Kreisstraße nach Apfelbach oder Wachbach setzte die Frau den Blinker nach links und ordnete sich auf der Linksabbiegespur in Richtung Apfelbach ein. Der jungen Frau fiel dann wohl auf, dass sie doch lieber nach rechts in Richtung Wachbach abbiegen wollte, weshalb sie ihren Wagen nun doch nach rechts auf die andere Abbiegespur ziehen wollte. Dabei übersah sie wohl den von hinten heranfahrenden Ford eines 54-Jährigen und prallte mit ihrem Wagen in den des Geradeausfahrenden. Die BMW-Fahrerin wurde, ebenso wie der Lenker des Fords und sein Beifahrer, zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von jeweils rund 10.000 Euro.

Lauda-Königshofen: Motorrad gestohlen

Ein schwarzes Motorrad wurde in der Nacht auf Samstag von einem Hof in Lauda-Königshofen - Unterbalbach entwendet. In der Zeit zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag, 6 Uhr hat ein Unbekannter, die in einem Hof in der Von-Baldersheim-Straße abgestellte Suzuki GSX R750 gestohlen. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die den Dieb beobachten konnten oder sonstige Hinweise auf die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

B290/ Lauda-Königshofen: PKW streift Rollerfahrer

Ein 19-jähriger Rollerfahrer musste am frühen Samstagmorgen von Rettungskräften behandelt werden, nachdem er bei Lauda-Königshofen von einem PKW gestreift wurde. Der junge Mann fuhr gegen 1 Uhr auf der B290 von Unterbalbach in Richtung Königshofen. Er wurde von einem unbekannten PKW, vermutlich handelte es sich um einen grauen 1er BMW, überholt und mit dem Außenspiegel touchiert. Dadurch verlor der 19-Jährige die Kontrolle über seien Roller und stürzte. Er wurde leicht verletzt. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder die Hinweise auf einen grauen 1er BMW mit beschädigtem rechten Außenspiegel haben, mögen sich unter der Nummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim melden.

Wertheim/ Freudenberg: Mehrere verletzte Fahrradfahrer

Das schöne Wetter hat am Wochenende zahlreiche Fahrradfahrer im Main-Tauber-Kreis aus dem Haus und auf ihre Drahtesel gezogen. Drei davon wurden bei Unfällen verletzt. Am Freitag verletzte sich eine 17-Jährige nachdem sie gegen 16 Uhr die alte Vockenroter Steige in Wertheim herunter geradelt war. Die Jugendliche wollte in die Ferdinand-Hotz-Straße abbiegen, war aber wohl zu schnell unterwegs und kam deswegen zu Fall. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Samstagmittag traf es eine 54-Jährige in der Wertheimer Otto-Schott-Straße. Die Frau fuhr gegen 13.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Höhe der Kläranlage, rutschte aus und stürzte. Der Frau wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Am Sonntagmorgen zog sich in Freudenberg eine 65-jährige Radfahrerin ebenfalls schwere Verletzungen zu, als sie gegen 9.40 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Kreisstraße zwischen Freudenberg-Ebenheid und Rauenberg fuhr. An einem Gefälle verlor die Frau die Kontrolle über ihr Rad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Die Frau wurde von Rettungskräften betreut und in eine Klinik gefahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell