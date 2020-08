Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Samstag, 15. August 2020, 16.00 Uhr, und Sonntag, 16. August 2020, 09.30 Uhr, kam es in der Soestenstraße zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter entwendeten das Kennzeichenpaar CLP-EG 66 von einem roten Skoda Fabia. Der PKW war auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Diebstahl eines Rucksackes

Am Samstag, 15. August 2020, gegen 17.45 Uhr, kam es in der Mühlenstraße im Terrassenbereich eines dortigen Restaurants zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete einen auf einem Stuhl abgelegten roten Rucksack samt Inhalt und rannte anschließend in Richtung Osterstraße. Die Person wurde beschrieben als männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 35 Jahre alt, ca. 175cm groß, kurze dunkle Haare, drei-Tage-Bart. Die Person soll mit einer hellen Jeans und einem hellen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag, 16. August 2020, gegen 14.00 Uhr, fiel Polizeibeamten ein 63-jähriger Mann aus Cloppenburg, welcher mit einem Krankenfahrstuhl den Gehweg entlang der Löninger Straße in unkontrollierter Fahrweise befuhr, auf. Im Rahmen einer Kontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 63-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 16. August 2020, 13.17 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Vahrener Damm (Bundesstraße 213) und Stapelfelder Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Motorradfahrer aus Cappeln beabsichtigte die B213 von der Stapelfelder Straße kommend zu überqueren. Hierbei übersah dieser den vorfahrtsberechtigten PKW eines 58-jährigen Fahrers aus Hamburg, welcher die B213 in Richtung Cloppenburg befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Gesamtschaden wird bislang auf 800 Euro geschätzt.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 15. August 2020, 14.00 Uhr, und Sonntag, 16. August 2020, 14.15 Uhr, kam es in der Freesienstraße auf einem dortigen Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen geparkten schwarzen BMW 316TI. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens in Höhe von ca. 200 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 16. August 2020, gegen 17.10 Uhr, kam es in der Straße Drei-Brücken-Weg auf einem dortigen Parkplatzgelände zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige PKW-Fahrerin aus Löningen kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit einem PKW, welcher auf dem Gelände abgestellt war. Die 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An beiden PKW entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 25000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die 30-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht.

