Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei verletzte Radfahrer auf nasser Fahrbahn am Montagmorgen

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (22.06.) haben sich zwei Radfahrer bei Verkehrsunfällen auf regennasser Fahrbahn in Bergisch Gladbach verletzt.

Zuerst stürzte um 07:30 Uhr eine 52-jährige Bergisch Gladbacherin ohne Fremdeinwirkung auf nasser Fahrbahn in der Broicher Straße. Sie verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum nach Köln eingeliefert. An ihrem Fahrrad war ein Sachschaden von circa 500 Euro entstanden.

Wenig später, um 07:50 Uhr, rutschte ein 25-jähriger Bergisch Gladbacher auf der Sander Straße mit dem Hinterrad seines Fahrrades weg und stieß mit dem Körper gegen einen geparkten Toyota. Er wurde vermutlich leicht verletzt und kam zur Behandlung mit einem Krankenwagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Sein Fahrrad schien unbeschädigt zu sein, der Schaden am geparkten Pkw lag bei circa 200 Euro. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell