Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Einbruch in Baumarkt - Täter stehlen Grill und Rasenmaäher

Homberg (ots)

Fritzlar Einbruch in Baumarkt Tatzeit: 15.02.2020, 20:00 Uhr bis 17.02.2020, 07:40 Uhr Einen Grill und fünf Rasenmäher stahlen unbekannte Täter vom umzäunten Außengelände eines Baumarkts "Auf der Lache". Die Täter brachen zwei Metalltore auf und gelangten anschließend auf das Baumarktgelände. Hier entwendeten sie einen Grill und fünf Rasenmäher der Marke "Alko". Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, steht zurzeit nicht genau fest. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

