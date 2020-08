Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta- Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, 16. August 2020, zwischen 00.00 Uhr und 06.11 Uhr, kam es in der Große Straße im rückwärtigen Bereich einer Bar zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte zwei Reifen eines grauen Toyota Avensis. Dieser war auf einem Parkplatz abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Goldenstedt- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, 15. August 2020, 20.00 Uhr, und Sonntag, 16. August 2020, 12.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße vor einem Wohnobjekt zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte zwei Reifen eines grauen Nissan Qashqai, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstand. Der PKW war auf einem Parkplatz neben dem Wohnobjekt abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Vechta- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 15. August 2002, gegen 17.15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 56-jährigen PKW-Fahrer aus Vechta in der Oldenburger Straße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Aus diesem Grund wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die 51-jährige Halterin aus Vechta befand sich zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle auf dem Beifahrersitz. Da der Verdacht bestand, dass diese die Fahrt des 56-Jährige zuließ, wurde gegen diese ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta/ Langförden- Brand eines Heuballens

Am Samstag, 15. August, 18.18 Uhr, geriet in Vechta, Ortsteil Langförden, Repker Straße, ein Heuballen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Heuballen wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Langförden unter Einsatz von 16 Kameraden und zwei Fahrzeuge gelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Damme- Sachbeschädigung an Pkw

Am Sonntag, 16. August 2020, um 17.00 Uhr parkte ein Geschädigter sein Fahrzeug, einen Pkw der Marke Audi A 4, auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus am Jugendherbergsweg. Als er gegen 17.50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass zwischenzeitlich ein unbekannter Täter dieses beschädigt und eine Delle in Höhe der linksseitigen D-Säule verursacht hatte. Die Schadenshöhe beträgt 500,00 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00.

