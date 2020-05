Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Einbruch in Juweliergeschäft

Wiesbaden (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 22.05 - 23.05.2020, um 02:27 Uhr, entwendeten unbekannte Täter Schmuck aus der Auslage eines Juweliers in der Fußgängerzone . Zur o. g. Zeit vernahm eine Zeugin ein lautes Geräusch und dann das Anspringen einer Alarmanlage im der Kirchgasse, im Bereich des Kaufhauses Galeria Kaufhof. Sie verständigte sofort die Polizei. Bis jetzt unbekannte Täter hatten die Schaufensterscheibe des Juweliergeschäftes in der Galeria Kaufhof eingeschlagen und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro aus der Auslage entwendet. Anschließend konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizei, Kommissariat 11, unter der Rufnummer 0611-345 3100 oder an jede andere Polizeidienststelle.

