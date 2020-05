Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Polizist mit Geldmünzen beworfen

Wiesbaden (ots)

Am Mittwoch, 20.05.2020, gegen 23:30 Uhr, wurde ein Polizist während einer Kontrolle in der Karl-Marx-Straße mit einer Handvoll Kleingeld beworfen. Zur o. g. Zeit sollte eine Gruppe von Personen, die sich am Schelmenmarkt in der Karl-Marx-Straße aufhielten, durch eine Streife der Polizei kontrolliert werden. Während der Kontrolle griff ein 36-jähriger Mann in die Hosentasche, holte dort eine Handvoll Kleingeld (Münzen) hervor und warf diese in Richtung Kopf des kontrollierenden Beamten. Die Münzen verfehlten glücklicherweise ihr Ziel. Der Mann wurde festgenommen und zum Revier verbracht. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mann wurde für die Nacht im Polizeigewahrsam untergebracht.

