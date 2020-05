Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Exhibitionist unterwegs - Hinweise erbeten Tatort: Wiesbaden, Elsässer Straße 10 Tatzeit: 18.05.2020, 22:40 Uhr

Wiesbaden (ots)

(Mü.) Am späten Dienstagabend kam es zum Auftreten eines Exhibitionisten in der Elsässer Straße in Wiesbaden. Im Bereich der Feuerwehrzufahrt zur Sporthalle der Gerhard-Hauptmann-Schule wurden zwei Frauen auf einen Mann aufmerksam, welcher ihnen mit nacktem Unterkörper hinter herlief. Als die beiden 37- und 38-jährigen Frauen ihn ansprechen wollten, flüchtet er mit einem dunklen Mountainbike in Richtung Manteuffelstraße. Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - Circa 187cm groß - Osteuropäischer Phänotyp - circa 43-47 Jahre - 3-Tage Bart - Schwarze kurze Haare - Schlanke Statur - Dunkles T-Shirt - Dunkle Stoffjacke (Länge bis zu den Hüften des BS) - Dunkle Schuhe Männlich - Schwarze Kappe - Schwarzer Rucksack - Dunkle Haare

Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zur Person des Exhibitionisten nimmt gerne das 3.Polizeireviere unter der Rufnummer 0611-3452340 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

