Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Ins Bankett geraten

Leichte Verletzungen erlitt am Montag eine Beifahrerin bei einem Unfall bei Warthausen.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr war eine 19-Jährige in Röhrwangen in der Alberweiler Straße Richtung Bundesstraße unterwegs. Aus Unachtsamkeit geriet sie laut Angaben der Polizei mit ihrem VW ins rechte Bankett und stieß gegen die Leitplanke. Beim Gegensteuern streifte sie auf der linken Seite eine Mauer. Die 58-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden am Auto dürfte knapp 15.000 Euro betragen. Es musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

