Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Lauterecken (ots)

Ein Parkrempler hat sich am Montagmorgen auf dem Parkplatz vor den beiden Einkaufsmärkten in der Saarbrücker Straße ereignet. Als die Halterin eines blauen PKW zu ihrem geparkten Wagen zurückkam, stellte sie eine auffällige Beschädigung links an der vorderen Stoßstange fest. Der Anstoß muss zwischen 09:45 und 10:10 Uhr erfolgt sein. Vom Unfallverursacher war nichts mehr zu sehen. Die Polizeiinspektion in Lauterecken bittet um Hinweise zu der Unfallsache unter Telefon 06382 9110. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell