POL-GI: Pressemeldungen vom 28.04.2020: Daten ausgespäht und verwendet+++Taser-Einsatz und Festnahme+++Diebes - Trio stiehlt Lebensmittel+++Auseinandersetzung am Gallusplatz

Gießen (ots)

Fernwald: Daten ausgespäht und verwendet

Am Sonntagnachmittag erhielt ein 86-jähriger Mann einen Telefonanruf in dem ein englisch sprechender Mann erklärte, dass er Mitarbeiter der Firma Microsoft sei und der PC des angerufenen Mannes mit Viren infiziert wäre. Da der Senior tatsächlich ein neues Microsoftprogramm installieren wollte, wurde er nicht misstrauisch. Für diese angebliche Dienstleistung stellte der Betrüger eine Rechnung von über 415 Euro aus. Bei einem erneuten Anruf gelangte der Unbekannte an die Daten der Kreditkarte des Seniors. Erst am späten Abend wurde der 86-jährige skeptisch und ließ seine Kreditkarte sowie sein Konto sperren. Er erlitt einen finanziellen Schaden von 350 Euro. So schützen Sie sich: Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf. Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus. Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn Sie Opfer wurden: Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter. Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen. Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Gießen: Taser-Einsatz in der Frankfurter Straße

Nicht zu beruhigen war ein 34 - Jähriger offenbar am Mittwochfrüh in der Frankfurter Straße. Letztendlich mussten die Beamten den Taser einsetzen, um die Lage in den Griff zu bekommen. Der Mann konnte festgenommen werden und musste anschließend in eine Klinik. Gegen 00.10 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei auf einem Tankstellengelände gemeldet. Es stellte sich heraus, dass der 34 - Jährige Bewohner offenbar randaliert hatte und auch gegenüber einem 27-jährigen Mann gewalttätig wurde. Auch als die Streifen eintrafen, blieb der Mann weiter sehr aggressiv. Der Taser Einsatz wurde zunächst angedroht. Als auch dies nichts half, kam es zum Einsatz des DEIG ("Distanzelektroimpuls-Gerät"). Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Sachbeschädigung am Westbad

Unbekannte beschädigten zwischen 13.30 Uhr am Freitag (24. April) und 06.15 Uhr am Montag (27. April) eine Scheibe des Westbades im Gleiberger Weg. Die Unbekannten bestiegen auf unbekannte Weise das Flachdach des Schwimmbades und beschädigten mit Steinen die Scheibe der Lichtkuppel. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Wer hat am Westbad am vergangenem Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Diebestrio stiehlt Lebensmittel

Lebensmittel im Wert von über 100 Euro stahlen drei Diebe am Montagabend (27. April) in einem Supermarkt im Tannenweg in Großen-Linden. Ein Angestellter erwischte gegen 19:50 Uhr das Trio, als sie den Kassenbereich verlassen wollten. Sie hatten Lebensmittel aus dem Einkaufswagen in ihren Rucksack gesteckt, um diese dann an der Kasse vorbei zu schmuggeln. Eine alarmierte Polizeistreife nahm die Verdächtige, drei algerische Asylbewerber (18, 19 und 33 Jahre), fest und entließ sie wegen fehlender Haftgründe wieder.

Gießen: Zulassungsstempel ausgedruckt - Verfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet

Ein 37-jähriger Mann aus Gießen und eine 39-jährige Frau müssen sich wegen der Urkundenfälschung in zwei Fällen und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. In der Sudetenlandstraße fiel dem Ordnungsamt der Stadt Gießen vor einigen Tagen ein abgemeldeter Peugeot auf. Daraufhin brachte das Amt an dem Auto einen roten Aufkleber mit dem Hinweis an den Halter an, das Fahrzeug zu entfernen. Plötzlich befand sich bei einer erneuten Kontrolle ein Kennzeichen, welches für einen Opel Astra ausgegeben war, an dem roten Peugeot. Eine informierte Polizeistreife öffnete unter der Hinzuziehung eines Abschleppunternehmens das Auto und durchsuchte es. Die Beamten fanden neben Hinweisen, die die Ermittlungen letztendlich zu dem 37-jährigen Gießener führten, auch einen Beutel mit Marihuana und stellten es sicher. Bei der Überprüfung der Wohnanschrift verleugnete eine 39-jährige Frau den 37-jährigen polizeibekannten Mann zu kennen und verwickelte sich auf Nachfragen in Widersprüche. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen durchsuchten die Ermittler die Wohnung und trafen den verdächtigen an. Er räumte die Taten ein. Die Kennzeichen hatte er von einem Bekannten bekommen. Aus dem Internet druckte er sich einen Zulassungsstempel aus und brachte es an die Kennzeichen an, um es für Fahrten mit dem Peugeot zu nutzen. Das Fahrzeug wurde vom Ordnungsamt der Stadt Gießen abgeschleppt.

Gießen: Steine auf BMW geworfen Am Montag (27.April) gegen 19.20 Uhr bewarf eine 50-jährige Frau in der Walter-Süskind-Straße einen parkenden BMW. Der weiße BMW wurde dadurch beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.000 Euro. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Grünberg: Auseinandersetzung auf dem Gallusplatz

Zu einer Auseinandersetzung kam es Montagabend (27. April) auf dem Gallusplatz in der Theo-Koch-Straße. Ein 71-Jähriger und ein 46-jähriger Mann gerieten gegen 18:30 Uhr in Streit. In dessen Verlauf schubsten sie sich gegenseitig und fielen zu Boden. Darüber hinaus schlug offenbar der Senior seinem Kontrahenten gegen den Kopf. Die beiden Gießener verletzten sich dabei leicht. Ein Rettungswagen kümmerte sich um die Verletzten. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Großen-Linden: Smart bei Parkmanöver touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar bei einem Parkmanöver am Montag (27.April) einen im Tannenweg geparkten Smart. Das schwarze Cabrio parkte zwischen 14.45 Uhr und 20.20 Uhr auf einem dortigen Parkplatz. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A485/Linden: Unfall offenbar durch Sekundenschlaf

20.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Montag (27.April) auf der Bundesautobahn A485. Ein 72-jähriger Mann befuhr den rechten Fahrstreifen von Marburg in Richtung Langgöns. Vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 100 m über den Grünstreifen und auf die Leitplanke. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und der 72-Jährige verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Außenspiegel beschädigt

100 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines BMW nach einem Unfall in der Gießener Straße. Der graue BMW parkte zwischen Sonntag (26.April) 22.00 Uhr und Montag (27.April) 22.00 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 123. Offenbar beim Vorbeifahren beschädigte ein Unbekannter den Außenspiegel. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 06641/7006-3755.

Gießen: Ford bei Parkmanöver beschädigt

In der Lahnstraße beschädigte zwischen Dienstag (21.April) 15.00 Uhr und Sonntag (26.April) 15.00 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Ford. Der weiße Fiesta parkte am rechten Fahrbahnrand in der Lahnstraße. Offenbar beim Ein- Bzw. Ausparken beschädigte der Unbekannte die Front des Fahrzeugs. Der Schaden wird auf 350 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A45/Pohlheim:

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer und ein 59-jähriger Mann in einem BMW fuhren am Samstag (25.April) gegen 10.55 Uhr vom Gambacher Kreuz aus Frankfurt kommend auf die Bundesautobahn A45 in Richtung Dortmund. Der Unbekannte befuhr den rechten Fahrstreifen und der BMW-Fahrer den mittleren Fahrstreifen. Ein 46-jähriger Mann mit einem Audi, der aus Richtung Hanau kam, befuhr den linken Fahrstreifen und überholte den 59-Jährigen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer scherte plötzlich auf den mittleren Fahrstreifen aus. Der BMW-Fahrer wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam es jedoch zum Zusammenstoß mit dem Audi-Fahrer, der daraufhin die Mittelleitplanke touchierte. Der Unfallverursacher verminderte kurz die Geschwindigkeit, entfernte sich dann jedoch von der Unfallstelle. Glücklicherweise verletzte sich keiner. Die Polizei schätzt den Schaden auf 16.200 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Opel auf Parkdeck touchiert

Am Montag (27.April) zwischen 06.00 Uhr und 14.15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkdeck in der Gaffkystraße einen Opel. Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte der Unbekannte den grauen Corsa an der hinteren Stoßstange. Der Schaden wird auf 700 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Abbiegen Ford beschädigt

Am Dienstag (28.April) gegen 10.00 Uhr befuhr ein 72-jähriger Mann mit einem Daimler die Liebigstraße in Richtung Aulweg. Beim Einbiegen in die Iheringstraße beschädigte er einen am rechten Fahrbahnrand der Liebigstraße geparkten Ford. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

