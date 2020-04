Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 28.04.2020: Mann nach Brandstiftung festgenommen+++Täterfestnahmen nach Autoaufbruch+++Marihuana sichergestellt+++Kontrolle über Motorrad verloren

Gießen (ots)

Biebertal: Katze verletzt - Berichtigung zum Tatort

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag (23.04.20) zu einer Verletzung einer Katze (Pressemeldung vom 24.4.2020: "Katze offenbar in Benzin getunkt"). Offenbar hatten Unbekannte eine Katze geschlagen und in Benzin getunkt. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Irrtümlich wurde hier als Tatort eine Adresse in Buseck erwähnt. Die richtige Adresse befindet sich in Biebertal/Rodheim-Bieber, in der Nähe der Gießener Straße. Der Kater war an diesem Morgen in der Nähe eines Hofgutes unterwegs, als die Täter ihn verletzten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Kennzeichen gestohlen

In der Rödgener Straße stahlen Unbekannte die Kennzeichenschilder "GI-LA 29" eines Polo. Der rote Kleinwagen stand dort zwischen 23.00 Uhr am Sonntag (26. April) und 08.00 Uhr am Montag (27. April). Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Linden: Einbruch gescheitert

Der Einbruch in ein Einfamilienhaus der Gartenstraße in Großen-Linden scheiterte am vergangenen Wochenende offenbar. Die Unbekannten versuchten über eine Eingangstür und Kellertür einzubrechen. Die beiden Versuche misslangen. Die Tat ereignete sich zwischen 18.00 Uhr am Samstag (25. April) und 12.00 Uhr am Sonntag (26.04). Der Schaden wird auf über 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kaffeemaschine aus Auto gestohlen

Mit einem Kaffeevollautomaten flüchteten Diebe nach einem Autoaufbruch in der Straße "Am alten Friedhof". Zwischen 15.00 Uhr am Samstag (25. April) und 16.00 Uhr am Sonntag (26. April) entwendeten die Unbekannten das Diebesgut aus der schwarzen E-Klasse. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Windschutzscheibe angezündet

Die Polizei hat nach einer Brandstiftung von Samstagfrüh (25. April) in der Kirchstraße einen 42-jährigen Mann aus Lollar festgenommen. Gegen 04.25 Uhr schüttete der 42-jährige offenbar eine brennbare Flüssigkeit über die Windschutzscheibe eines Touran. Zeugen beobachteten die Tat und informierten die Polizei. Darüber hinaus löschten sie das Fahrzeug ab und verhinderten offenbar einen Vollbrand. Die polizeilichen Ermittlungen führten zu dem 42-jährigen Mann aus Lollar. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Ermittler seine Wohnung und nahmen ihn fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Verdächtige in eine Fachklinik. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Langgöns: Täterfestnahme nach PKW-Aufbruch

Nach einem PKW-Aufbruch von Sonntagfrüh (26. April) nahm die Polizei zwei Verdächtige fest. Während der eine Verdächtige gegen 02.20 Uhr einen Golf in der Bismarckstraße aufbrach, sicherte sein Komplize die Umgebung. Eine Anwohnerin wurde durch die Geräusche wach. Als das Duo die herbeieilende Zeugin bemerkte, flüchteten sie. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zur Festnahme der beiden Männer, zwei Asylbewerber im Alter von 39 und 30 Jahren. Bei der Durchsuchung der algerischen Staatsangehörigen fanden die Beamten weiteres Diebesgut. Gegen 08.00 Uhr fiel einem Zeugen in der Gnauthstraße zwei Personen auf, die verschlossenen geparkten Fahrzeuge "überprüften". Im Rahmen der Fahndung stellten Polizisten die beiden Diebe, die nach der ersten Festnahme entlassen wurden, erneut fest. Eine plausible Erklärung für ihr mitgeführtes Bargeld in dreistelliger Höhe hatten sie nicht. Die Ordnungshüter stellten das Geld sicher. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Buseck: Marihuana sichergestellt

In der Straße Am Rinnerborn in Buseck kontrollierten Polizeibeamte am späten Freitagabend einen 20 - jährigen Autofahrer. Es stellte sich heraus, dass er offenbar zuvor Drogen zu sich genommen hatte. In dem Fahrzeug fanden die Beamten noch mehrere Gramm Marihuana. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

A45/Linden: Bei Überholvorgang VW übersehen

Am Donnerstag (23.April) gegen 08.32 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 45 bei Linden zu einem Unfall bei einem Überholvorgang. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen der A45 in Richtung Dortmund. Vor dem Gießener Südkreuz wechselte der Unbekannte auf den linken Fahrstreifen, um einen vorausfahrenden Sattelzug zu überholen. Dabei übersah der LKW-Fahrer offenbar einen 35-jährigen Mann in einem VW, der auf der linken Spur unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß mit dem VW des 35-Jährigen und dem Anhänger des LKWs. Glücklicherweise verletzte sich dabei keiner. Der unbekannte LKW-Fahrer entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei schätzt den Schaden auf 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Grünberg: Spinne verursacht Unfall

Zu einem Unfall kam es am Samstag (25.April) auf der Landesstraße L3125 zwischen Weitershain und Stangenrod Eine 52-jährige Frau befuhr die L3125 als sie sich plötzlich vor einer Spinne im Wagen erschrak. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 550 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Reiskirchen: Kontrolle über Motorrad verloren

Am Freitag (17.April) gegen 16.15 Uhr befuhr eine 17-jährige Frau mit einem Motorrad die Landesstraße L3129 von Reiskirchen nach Hattenrod. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die 17-Jährige die Kontrolle über das Motorrad und kam von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2.750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Rabenau: Vorfahrt missachtet

6.300 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Samstagabend (25.April) 20.00 Uhr auf der Landesstraße L3126. Ein 38-jähriger Mann fuhr mit einem Audi von Odenhausen nach Rüddingshausen. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines 19-Jährigen mit einem Opel, der von Kesselbach nach Weitershain fuhr. Der 19-Jährige konnte durch Ausweichen einen Zusammenstoß verhindern, kam jedoch nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Verkehrsschilder. Glücklicherweise verletzte sich keiner der Unfallbeteiligten. An dem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Langgöns: Beim Ausparken Daimler beschädigt

Ein 67-jähriger Langgönser beschädigte am Samstag (25.April) gegen 20.51 Uhr beim Ausparken den geparkten Daimler einer 27-Jährigen Frau. Anschließend wollte sich der 67-Jährige von der Unfallstelle entfernen, was jedoch durch einen Zeugen verhindert werden konnte. Die herbeigerufenen Ordnungshüter bemerkten bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch und nahmen ihn zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Staufenberg/Treis a.d.Lumda: Im Gegenverkehr VW touchiert

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es am Donnerstag (23.April) gegen 13.20 Uhr in der Hauptstraße. Ein 29-jähriger Mann befuhr mit einem VW die Hauptstraße in Richtung Allendorf. In Höhe einer Fahrbahnverengung kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden, unbekannten Verkehrsteilnehmer. Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort und kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach. Die Polizei schätzt den Schaden auf 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Opel touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Mittwoch (22.April) 20.30 Uhr und Donnerstag (23.April) 17.15 Uhr einen in der Schottstraße geparkten Opel. Der schwarze Astra parkte in Höhe der Hausnummer 49. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, war er am linken, vorderen Kotflügel beschädigt. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen/Klein-Linden: Auffahrunfall

Am Montag (27.April) kam es im Bachweg zu einem Auffahrunfall. Ein bislang Unbekannter wollte gegen 10.15 Uhr ein Grundstück im Bachweg verlassen. Er setzte sein Fahrzeug ein paar Meter zurück und übersah dabei offenbar einen hinter ihm stehenden 22-jährigen Mann mit einem Volvo. Es kam zum Zusammenstoß und anschließend entfernte sich der Unfallverursacher. Bei dem Unbekannten könnte es sich ein Fahrzeug mit Kennzeichen Köln handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

