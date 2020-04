Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 24.04.2020: Schnell wieder in Haft+++Katze offenbar in Benzin getunkt+++Raub an Bushaltestelle+++Unterschiedliche Angaben zum Verkehrsunfall

Gießen (ots)

Gießen: Schnell wieder in Haft

In enger Zusammenarbeit zwischen der Gießener Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Gießen konnte ein 24 - Jähriger am Donnerstag in Gießen nach seiner Entlassung wieder festgenommen werden. Der algerische Asylbewerber war am Donnerstagvormittag aus der Haft entlassen worden. Seine Freiheit konnte er nicht lange genießen. Wegen mehrerer anderer Delikte, wie gewerblich begangener Ladendiebstähle, hatte sich zwischenzeitlich ein dringender Tatverdacht gegen den 24 - Jährigen ergeben. Die mit dem Fall befasste Gießener Staatsanwaltschaft ordnete dann die Festnahme an. Beamte der Gießener Polizei nahmen ihn am Donnerstagmittag wieder fest und führten ihn dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft vor einem Amtsgericht vor. Noch am Abend wurde er dann in eine Haftanstalt eingeliefert.

Buseck: Katze offenbar in Benzin getunkt

Schwere Verletzungen musste eine Katze offenbar am frühen Donnerstagmorgen in Buseck erleiden. Das Tier war offenbar nach seinem "Ausgang" nach Hause, in die Straße Hopfenacker, zurückgekehrt. Die Besitzer stellten schnell fest, dass das Tier offenbar in Benzin getunkt wurde. Die Besitzer brachten den Kater schnell zum Tierarzt. Offenbar hatte ein Unbekannter das Tier während seines Ausgangs in Benzin getunkt. Wahrscheinlich wurden dabei auch die Augen verletzt. Möglicherweise wurde die Flüssigkeit auch in den Magen und die Lunge aufgenommen. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittler suchen Zeugen, die am frühen Donnerstagmorgen im Bereich Hopfenacker etwas davon mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Gekipptes Fenster aufgehebelt

Unbekannte haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein gekipptes Fenster an einem Firmengebäude An der Hessenhalle entriegelt. Die Unbekannten hatten dann die Innenräume durchsucht. Offenbar wurde nichts mitgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Raub an Bushaltestelle

Nach einem Mann, der einem 21 - Jährigen am Donnerstagabend eine silberfarbene Halsklette entrissen hat, sucht die Gießener Polizei. Der Unbekannte war mit anderen Personen, die sich arabisch unterhielten, in einen Bus der Linie 1 gestiegen. Dort soll er den 21 - Jährigen gepackt zu Boden gestoßen haben. Bei diesem Angriff soll er auch die Halskette geraubt haben. Der 21 - Jährige blieb dann, wie auch zwei Bekannte von ihm, an der Bushaltestelle stehen, während der Räuber mit seinen Begleitern in den Bus stiegen und davonfuhren. Der Räuber soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und eine schlanke Figur haben. Er soll auffallend blauunterlaufene Augen haben und arabisch gesprochen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Gerangel und Strafanzeige

Offenbar weil ein 66 - Jähriger am Mittwochnachmittag den erforderlichen Abstand an einer Kasse in einer Drogerie in der Bahnhofstraße nicht einhalten wollte, kam es in der Folge zu einer handfesten Auseinandersetzung mit einem Angestellten. Der Angestellte hatte den 66 - Jährigen zunächst angesprochen, weil dieser sich offenbar zu nah an andere Personen näherte und den erforderlichen Abstand unterschritt. Danach kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Personen. Dabei ging zum Schluss sogar die Scheibe einer Tür kaputt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: In komplett neue Kleidung geflüchtet

Erwischt wurde ein Ladendieb am Donnerstagabend vor einem Markt in der Gottlieb-Daimler-Straße in Gießen. Der Verdächtige, ein 20 - Jähriger Asylbewerber aus Marokko, hatte sich in dem Geschäft komplett umgezogen und die neue Kleidung nicht bezahlt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Laubach: Auf dem Dach liegen geblieben

Auf der Bundestraße 276 zwischen Schotten und Laubach war ein 22 - Jähriger Autofahrer offenbar zu schnell unterwegs. Der Fahrer eines Lotus war in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen. Der PKW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. An dem Auto entstand mit etwa 20.000 Euro offenbar ein Totalschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Wettenberg: Zeugen nach Unfall in Krofdorf-Gleiberg gesucht

In der Wetzlarer Straße, Ecke Kattenbachstraße, kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall. Dabei stürzte eine Rollerfahrerin. Die 24 - Jährige, die leicht verletzt wurde, war mit ihrem Roller entlang der Wetzlarer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Einmündung zur Kattenbacher Straße soll, so die Schilderung der Rollerfahrerin, eine 64 - Jährige Autofahrerin die Vorfahrt nicht beachtet haben. Offenbar war die Autofahrerin in die Einmündung gefahren. Um einen Unfall zu vermeiden, legte die 24 - Jährige dann eine Vollbremsung ein und stürzte. Zur Berührung mit dem PKW der 64 - Jährigen kam es jedoch nicht. Die 64 - Jährige schilderte den Beamten, dass sie noch nicht in die Kreuzung eingefahren sei. Aufgrund dieser unterschiedlichen Schilderungen sucht die Polizei Zeugen, die gegen 16.00 Uhr etwas von dem Unfall mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Unfallflucht im Spitzwegring

Zu einer Unfallflucht kam es zwischen Montag und Donnerstag im Gießener Spitzwegring. Offenbar beim Einparken oder beim Wenden hat ein unbekannter mit seinem Fahrzeug einen Nissan Micra an der vorderen linken Seite beschädigt. Trotz Schadens von 1.000 Euro fuhr der Unbekannte davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell