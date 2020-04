Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Freiwillige Feuerwehr Iserlohn verteilt Schutzausrüstung

Iserlohn (ots)

Am Freitag standen acht Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bereit um dringend benötigte Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel an Pflegeeinrichtungen, mobile Pflegedienste und Arztpraxen in Iserlohn zu verteilen. Mit Mundschutz ausgestattet und verteilt auf vier Fahrzeuge lieferten die Freiwilligen zahlreiche Kisten mit Ausrüstung, die der Märkische Kreis für die Städte bereitgestellt hatte, aus. Durch die Lieferung sollen Engpässe in den Bereichen der kritischen Infrastruktur überwunden werden.

Rückfragen bitte an:

