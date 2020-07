Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aprilia Roller in Kornwestheim gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl am Donnerstag zwischen 3:30 Uhr und 7:30 Uhr einen in der Holzgrundstraße in Kornwestheim abgestellten Roller der Marke Aprilia. Der Roller hatte eine schwarze und graue Farbe. Der Wert des Rolles betrug etwa 150 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt unter Tel. 07154 1313 0 Zeugenhinweise entgegen.

