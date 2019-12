Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht

Ein leicht verletzter Pedelecfahrer

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 83-jähriger Pedelecfahrer am Montag bei einem Verkehrsunfall in Ahaus. Der Ahauser befuhr gegen 16.00 Uhr den Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Fuistingstraße. Ein Autofahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, wich in Höhe der Straße "Hofkamp" einem stehenden Wagen aus und beanspruchte hierbei den Radweg. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 83-Jährige so stark ab, dass er die Kontrolle über sein Pedelec verlor und stürzte. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet den Fahrer und Zeugen sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

