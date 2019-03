Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Am 21.03.2019, um 23:05 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reh und einem 50-jährigen Pkw-Fahrer aus Südeichsfeld, als dieser auf der L 3241 von Weidenhausen in Richtung Eschwege unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß verendete das Reh an der Unfallstelle. An dem PKW entstand ein Sachschaden von 1500,00 Euro.

Am 21.03.19, um 16:00 Uhr, kam es in der Straße "Schützengraben" / Am Bahnhof in Eschwege zu einem Zusammenstoß zwischen einem 46-jährigen LKW-Fahrer aus Göttingen und einem 22-jährigen Pkw-Fahrer aus Kassel. Der Lkw-Fahrer beabsichtigte an einem Rückstau vorbei zu fahren und in die Linksabbiegerspur zu wechseln. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Kassel, der vor dem Lkw stand, wollte ebenfalls auf die Linksabbiegerspur wechseln. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den zwei Fahrzeugen. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 22-jährigen auf den Pkw eines 46-jährigen aus der Gemeinde Meißner geschoben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000,00 Euro.

Auf dem REWE-Parkplatz in Bad Sooden-Allendorf ereignete sich gestern Morgen, um 07:55 Uhr, ein Verkehrsunfall. Beim Rückwärtsausparken übersah ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf den Pkw eines 71-jährigen, der ebenfalls aus Bad Sooden-Allendorf kommt, wodurch ein Sachschaden von 700,00 Euro entstand.

Eine Unfallflucht ereignete sich gestern zwischen 11:03 Uhr und 11:30 Uhr in der Bartholomäusstraße in Eschwege. In diesem Zeitraum wurde ein weißer Pkw Mitsubishi auf der linken Heckseite beschädigt. Der Pkw war gegenüber der Einfahrt des Parkplatzes der Agentur für Arbeit abgestellt. Der Sachschaden beträgt 1000,00 Euro. Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Um 5:25 Uhr kam es am 21.03.2019 auf der L 1021 A zwischen Wommen und Neustädt zu einem Zusammenstoß zwischen einem 53-jährigen Pkw-Fahrer aus Herleshausen und einem Dachs. Der Dachs verendete an der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt ca. 3500,00 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Als am 21.03.2019, um 17:08 Uhr, eine 19-jährige PKW-Fahrerin aus Halle den Parkplatz am Mühlberg in Hessische Lichtenau befuhr musste sie niesen. Sie verriss dadurch das Lenkrad und touchierte den Pkw einer 50-jährige aus Niestetal. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 3000,00 Euro.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler/ Marius Schellhase

