Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Sachschaden nach Ausweichmanöver

Heek (ots)

Zu einem Ausweichmanöver wegen eines entgegenkommenden Autos ist es am Mittwoch in Heek gekommen. Ein 19-jähriger Autofahrer befuhr gegen 17.15 Uhr den Ammelner Weg in Richtung Ahaus. In der Kurve unmittelbar hinter der Brücke der BAB 31 kam ihm ein Auto auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Ahauser nach rechts aus und fuhr mit seinem Außenspiegel gegen einen Leitpfosten. Der Entgegenkommende setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hierbei soll es sich um einen hellen Volkswagen, vermutlich Kombi handeln. Die Polizei bittet den Fahrer und Zeugen sich bei der Polizei zu melden: Tel. (02562) 9260.

