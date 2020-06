Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch

Zeugen gesucht

Neukirchen-Vluyn (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 22.00 Uhr, bis heute Morgen, 05.05 Uhr, verschafften sich Unbekannte durch das Aufhebeln eines Toilettenfensters Zutritt zu einer Lagerhalle an der Straße "Am Hoschenhof".

Von dort aus gelangten die Täter durch das gewaltsame Öffnen mehrerer Türen zu einem Aufenthaltsraum.

Den dort befindliche Snackautomat hebelten die Einbrecher auf und stahlen daraus die Kasse.

Anschließend verließen sie den Raum über ein weiteres Toilettenfenster.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell