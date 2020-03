Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsüberwachungsmaßnahmen

Feststellung von Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Bitburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bitburg einen 56-jährigen Fahrzeugführer in der Ortslage Metterich sowie einen 25-jährigen Fahrzeugführer im Stadtgebiet Bitburg. Beide Fahrer wiesen vor Ort eine Atemalkoholkonzentration von weit über einem Promille auf. Die Führerscheine der beiden Personen wurden einbehalten und eine Blutentnahme wurde angeordnet. In der darauffolgenden Nacht zum Montag wurden zwei 21-jährige Pkw-Fahrer im Stadtgebiet Bitburg bzw. der Ortslage Oberweis einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei beiden Fahrzeugführern konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Auch hier wurden die Führerscheine sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. In allen vier Fällen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Auswertung der Blutproben steht noch aus.

