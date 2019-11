Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der Hilsingstraße - Fahrerwechsel während der Fahrt scheiterte bei kurzem Fluchtversuch vor der Polizei

Kamen (ots)

Am Mittwoch, 20.11.2019, kam es gegen 16:50 Uhr auf der Hilsingstraße in Methler zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Eine Streifenwagenbesatzung hatte zuvor auf der Lünener Straße in Höhe der Autobahn-Auffahrt einen entgegenkommenden PKW KIA Picanto festgestellt, der aufgrund eingeschalteter Nebelschlussleuchten kontrolliert werden sollte. Dazu musste der Streifenwagen wenden, was den Insassen des Wagens nicht verborgen geblieben sein dürfte. Als die Streifenbesatzung zu dem Fahrzeug aufschloss, das Anhaltesignal "Stop Polizei" gab und das Blaulicht einschaltete, bog das Fahrzeug in die Hilsingstraße ab und es konnte beobachtet werden, wie offenbar während der Fahrt ein Fahrerwechsel versucht wurde. Dieser missglückte jedoch und der mit drei Personen besetzte Kleinwagen prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten, glücklicherweise unbesetzten Ford Fiesta eines 52 Jahre alten Anwohners. Wie sich herausstellte, war der Fahrer des KIA, ein 18-jähriger Mann aus Lünen, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er und der 23-jährige Beifahrer im Fond, ebenfalls aus Lünen, wurden durch den Rettungsdienst mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die 18-jährige Fahrzeughalterin aus Lünen, welche offenbar versucht hatte, vom Beifahrer- auf den Fahrersitz zu wechseln, wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Örtlichkeit bis gegen 18:15 Uhr gesperrt.

