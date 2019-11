Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Brief mit verdächtigem Inhalt: Ermittlungen dauern an

Unna (ots)

Polizei und Feuerwehr sind am Mittwochmorgen (20.11.2019) wegen eines verdächtigen Briefes zu einem Einsatz an die Friedrich-Ebert-Straße in Unna ausgerückt. Der Empfänger hatte um 9.04 Uhr den Notruf gewählt, als ein Brief ohne Absender mit verdächtigem Pulver eingegangen war und von einem Mitarbeiter geöffnet wurde. Nachdem die Mitarbeiter des Unternehmens evakuiert worden waren, untersuchten Spezialeinheiten der Analytischen Task Force der Dortmunder Feuerwehr den Brief und stellten ihn zur weiteren Analyse sicher. Die Ermittlungen dauern an.

