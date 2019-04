Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an PKW´s

Koblenz (ots)

Bereits mehrfach wurden in den letzten zwei Monaten Sachbeschädigungen an parkenden PKWs im Bereich der Niederfelder Straße, Koblenz, begangen. Die Fahrzeuge wurden tagsüber beschädigt und zeigten überwiegend Schäden und Kratzer am Lack auf. Polizei Lahnstein sucht dringend Zeugen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lahnstein

02621-913-0



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell