Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Nach versuchtem Einbruch in eine Schule: Vorläufige Festnahme am Tatort

Unna (ots)

Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen (20.11.2019) einen 28-jährigen Unnaer vorläufig festgenommen, der dringend tatverdächtig ist, gegen 0.30 Uhr versucht zu haben, in eine Schule an der Döbelner Straße einzubrechen.

Der Tatverdächtige wurde vor Ort von einer Fußstreife angetroffen. Bei einer ersten Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte einen Schraubendreher, eine Taschenlampe und Drogen. Da an einem Nebeneingang und an einer Kellertür des Gymnasiums Hebelspuren entdeckt wurden, wurde der 28-Jährige vorläufig festgenommen und auf die Wache Unna gebracht. Hier wurde bei einer zweiten Durchsuchung ein weiterer Schraubendreher sichergestellt, auf dem Spuren zu finden waren, die auf den versuchten Einbruch in die Schule deuten lassen. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte der bereits polizeibekannte Tatverdächtige versucht, in das Gymnasium einzubrechen, als er jedoch die Beamten bemerkte, ließ er davon ab.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Dortmund hat die Polizei noch in der Nacht die Wohnung des 28-Jährigen durchsucht. Dabei wurden diverse Gegenstände beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell