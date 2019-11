Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Nachtrag: Nach versuchtem Einbruch in eine Schule: Haftrichter ordnet Untersuchungshaft an

Unna (ots)

Wie heute berichtet, hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen (20.11.2019) einen 28-jährigen Unnaer festgenommen, der dringend tatverdächtig ist, gegen 0.30 Uhr versucht zu haben, in eine Schule an der Döbelner Straße in Unna einzubrechen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund ist der Tatverdächtige heute einem Haftrichter am Amtsgericht Unna vorgeführt worden. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist der 28-jährige Unnaer für mehrere vollendete und versuchte Einbrüche in den Schulkomplex an der Döbelner Straße verantwortlich.

Die Ermittlungen dauern an.

