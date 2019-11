Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Nachtrag: Brief mit verdächtigem Inhalt: Substanz harmlos

Unna (ots)

Wie heute berichtet, sind Polizei und Feuerwehr am Mittwochmorgen (20.11.2019) wegen eines verdächtigen Briefes zu einem Einsatz an die Friedrich-Ebert-Straße in Unna ausgerückt.

Untersuchungen der Analytischen Task Force der Dortmunder Feuerwehr haben ergeben, dass es sich um eine harmlose Substanz gehandelt hat. Konkrete Angaben über die Substanz, die sich im Brief befunden hat, werden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht.

