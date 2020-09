Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.09.2020 mit einem Bericht aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Stein am Kocher: Mann entblößt sich vor einer Frau

Ein Unbekannter entblößte sich am Sonntagnachmittag am Steiner See vor einer Spaziergängerin. Gegen 14.45 Uhr fuhr sie mit ihrem Pkw von dem dortigen Feldweg in Richtung des Sees. Hier bemerkte sie bereits einen Mann in einem VW Golf der sich eigenartig verhielt. Als die 33-Jährige ihren Rundgang um den ersten See bei Stein am Kocher begann, stand der Mann mit geöffneter Hose an dem Weg, welcher um den See führt, und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Die Frau drehte sich daraufhin um und lief in die andere Richtung um den See. Nach ihrem Spaziergang bemerkte sie den Mann in einem Gebüsch. Hier führte er ebenfalls sexuelle Handlungen an sich selbst durch. Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- circa 40 bis 45 Jahre alt - helle Haut - mitteleuropäisches Aussehen - normale Statur - kein Bart und rundliches Gesicht - er trug eine schwarze Hose und T-Shirt, Baseballcap, Sonnenbrille

Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter und sucht Zeugen der Tat. Diese werden gebeten sich beim Polizeiposten Neuenstadt unter der Telefonnummer 07139 47100 zu melden.

