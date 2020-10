Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal)Verstoß gegen das BtmG - Vorläufige Festnahme

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Mittag des 02.10.2020 konnte ein 22-Jähriger Mann von mehreren Zeugen in der Bleichstraße in 67227 Frankenthal festgehalten und der Polizei überstellt werden, nachdem dieser mehrere Hausfriedensbrüche und Diebstähle begangen hatte. Bei der polizeilichen Durchsuchung wurden bei dem wohnsitzlosen Beschuldigten mehrere Betäubungsmittel aufgefunden. Zudem befand sich in seinem Rucksack nachweisliches Diebesgut und mehrere Wertgegenstände, dessen Eigentumsverhältnisse noch ungeklärt sind. Durch den Bereitschaftsstaatsanwalt wurde die vorläufige Festnahme angeordnet. Eine Vorführung beim Haftrichter ist für den Morgen des 03.10.2020 geplant.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233-3130

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

PK'in Renz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell