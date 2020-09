Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW landet mit zwei Insassen im Glan - Unfallbeteiligter gesucht

Rehborn (ots)

Von der Landesstraße 234 abgekommen ist am Sonntagnachmittag, um 15:30 Uhr, ein PKW BMW. Der Wagen landete im Glan zwischen Odernheim und Rehborn. Der Fahrer und seine Begleiterin erlitten Prellungen und standen unter Schock. Sie konnten beide noch aus dem BMW herausklettern. Dem BMW war nach einer Linkskurve ein Motorrad und ein PKW entgegengekommen. Der Motorradfahrer hatte gerade den PKW überholt, der seinerseits zuvor an zwei Radfahrern vorbeigefahren war. Der Fahrer des BMW erschrak über die Fahrmanöver im Gegenverkehr und zog seinen Wagen nach rechts auf das Bankett. Dort verlor er die Kontrolle über den Wagen und kam über die Gegenfahrbahn von der Straße ab. Über eine abschüssige Strecke von etwa 20 Metern rutschte das Fahrzeug in den Bach. Die Schadenshöhe beträgt etwa 8.000 Euro. Die L 234 war für die Unfallaufnahme 90 Minuten voll gesperrt. Der Pkw. wurde durch einen Abschleppdienst aus dem Glan geborgen. Betriebsstoffe sind nicht ausgelaufen. Die Feuerwehren Rehborn und Lettweiler waren mit 15 Kräften im Einsatz. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem PKW, der von dem Motorradfahrer überholt wurde. Er ist von den genannten Fahrzeugführern der einzige, der nicht an der Unfallstelle verblieben war und gegebenenfalls sachdienliche Hinweise zu dem Geschehensablauf geben kann. Die Dienststelle in Lauterecken ist unter der Telefon-Nummer 06382 9110 erreichbar. |pilek-AH

