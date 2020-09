Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahren unter Drogeneinfluss

Offenbach-Hundheim (ots)

Den Fahrer eines Kleinkraftrades mit Versicherungskennzeichen hat die Polizeistreife am Sonntagmittag angehalten. Der 46-jährige Mann wurde in der Talstraße kontrolliert. Bei der Aushändigung des Führerscheins konnten bei dem Mann bereits drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werde. Nach weiteren Tests hatte sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung erhärtet. Der Fahrzeugführer gab schließlich die Einnahme von Amphetamin zu. Eine Blutprobe wurde zur Beweissicherung entnommen. Eine Strafanzeige geht an die Staatsanwaltschaft und eine entsprechende Information an die Führerscheinstelle. |pilek-AH

