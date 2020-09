Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch und Einbruchsversuch

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen drangen unbekannte Täter auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Niedermoscheler Straße über ein Fenster in die Räumlichkeiten einer Apotheke ein. Dort entwendeten sie Bargeld aus einem Tresor sowie Medikamente. Die Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag waren unbekannte Täter auf dem gleichen Gelände über ein Fenster in ein Lotto-Geschäft eingedrungen. Dabei wurde Sachschaden verursacht, entwendet wurde jedoch augenscheinlich nichts.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

