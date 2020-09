Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Einfamilienhaus

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Einbruch bei Anwesenheit der Bewohner. Am Samstag, den 05. September zwischen 15:15 Uhr und 15:30 Uhr wurde in ein Haus in der Schmittweilerstraße durch bislang unbekannte Täter eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die Kellertür Zutritt zum Haus. Vermutlich durch die Anwesenheit der Bewohner wurden diese überrascht und in der weiteren Tatausführung gehindert. Es wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts entwendet. Der flüchtige Täter wird als männlich, mittelgroß, dunkles Haar und mit Mundschutz beschrieben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381-919/0 bzw. per Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

