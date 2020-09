Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt

Sankt Julian (ots)

Ehrlichkeit ist offensichtlich keine Selbstverständlichkeit mehr. Als eine Frau am Freitagmittag zu ihrem in der Hauptstraße geparkten PKW zurückkehrte, musste sie eine Beschädigung an diesem feststellen. Den Tatzeitraum konnte sie auf Freitagmorgen bis Freitagmittag eingrenzen. Ein bisher unbekannter Täter touchierte vermutlich im Vorbeifahren den linken Außenspiegel derart, dass dieser zu Boden fiel. Im Anschluss legte er diesen selbst auf das Dach des PKW ohne jedoch Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht ein. Personen, die sachdienliche Hinweise zu Unfallhergang und Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden (Tel.: 06382/911-0).

