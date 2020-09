Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Reifen vorsätzlich zerstört

Offenbach-Hundheim (ots)

Eine unangenehme Tatsache zeigte sich einer Fahrzeugbesitzerin aus Offenbach-Hundheim am Freitagmittag. Bereits am Morgen bemerkte die junge Frau einen platten Vorderreifen auf der Beifahrerseite ihres in der Hüttenstraße geparkten Fahrzeuges. Als sie den beschädigten Reifen am Mittag wechseln wollte, musste sie ein offenbar vorsätzlich verursachtes Einstichloch feststellen, welches für den Luftverlust ursächlich war. Täterhinweise liegen bisher keine vor. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen oder Personen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden (Tel.: 06382/911-0).

