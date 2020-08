Polizei Paderborn

POL-PB: Werkzeug aus Kleintransporter gestohlen

Hövelhof (ots)

(ck) In der Nacht Freitag (28.08.) öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam einen VW Crafter, der vor einem Haus am Bruchweg abgestellt worden war. Aus dem Laderaum stahlen die Diebe mehrere elektrische Werkzeuge. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu diesem Sachverhalt geben? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe des Tatorts gesehen?

Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

