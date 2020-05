Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 61 bei Sinzig

Sinzig-Löhndorf (ots)

Am Dienstag, 26.05.2020, gegen 10:40h, kam es auf der BAB 61 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fiat Ducato und einem Sattelzug. Nach einem vorausgegangenen leichten Auffahrunfall zwischen zwei Lkw in der Baustelle zwischen Ahrtalbrücke und Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler war der Verkehr in Richtung Köln zähfließend. Der Fahrer des Fiat Ducato nahm dies zu spät wahr und fuhr auf den vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Er wurde eingeklemmt und verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen. Um 12.00 Uhr reichte der Rückstau bis vor die Anschlussstelle Niederzissen.

