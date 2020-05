Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 3

BAB 3, Krunkel (ots)

Am 22.05.2020 gegen 18:06 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln bei KM 56,5. In Höhe des Ortes Krunkel verlor ein 55jähriger, männlicher Fahrzeugführer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW. In der Folge stieß er mit einem neben ihm auf der linken Spur befindlichen PKW zusammen, wodurch sein Fahrzeug über den Seitenstreifen in die dortige Böschung abgewiesen wurde. Hier überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt und wurden in Krankenhäuser transportiert, die Beifahrerin mittels eines Rettungshubschraubers aus Köln. Der weitere beteiligte PKW kam nach einer 360Grad Drehung auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Insgesamt musste die Autobahn für die Dauer von einer Stunde komplett gesperrt werden. Im Einsatz waren 43 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hohrhausen und Pleckhausen.

