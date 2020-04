Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Dienstag, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, blauen Opel Meriva am Lipper Weg. An dem Fahrzeug entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Ebenfalls 1.000 Euro Sachschaden hinterließ ist unbekannter Autofahrer an einem geparkten blauen Opel Astra. Das Auto war an der Kriemhildestraße geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, silbernen VW Polo an der Horster Straße. An der linken Fahrzeugseite entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen KIA Sportage an der Karl-Arnold-Straße. Am dem Auto entstand ebenfalls etwa 1.000 Euro Sachschaden. Die Fluchtrichtung des Unfallverursachers ist unbekannt.

Castrop-Rauxel

Am Mittwochmittag, zwischen 12:00 Uhr und 12:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer Am Landwehrbach einen geparkten, roten VW Tiguan. Die komplette rechte Fahrzeugseite weist Beschädigungen auf. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

An der Zechenbahn hinterließ ein unbekannter Autofahrer 1.000 Euro Sachschaden an einem geparkten, schwarzen BMW 330. Das beschädigte Auto stand in einer privaten Parkbucht für Anwohner. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

