Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Seniorin wird Opfer eines Taschendiebstahls - Polizei sucht Zeugen

Willich (ots)

Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr bestahl ein Unbekannter oder einer Unbekannte eine 81-jährige Frau aus Willich. Die Rentnerin stand auf der Brauereistraße vor dem Bekleidungsgeschäft "KIK", als der Dieb/ die Diebin ihr die braune Handtasche unbemerkt vom Griff ihres Rollators entwendete. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Kempen über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1497)

