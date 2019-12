Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-Tönisberg: Überwachungsanlage vertreibt Metalldiebe

Kempen-Tönisberg (ots)

Am Mittwoch gegen 21.20 Uhr verschaffen sich Unbekannte Zutritt zu einem Fabrikgelände am Windmühlenweg in Tönisberg. Über die Videoüberwachung erhielt ein Verantwortlicher Kenntnis über den Einbruch und fuhr zum Firmengelände. Vor Ort informierte er die Polizei. Die Einbrecher hatten ein Kellerfenster aufgehebelt und bereits Kupferkabel zum Abtransport bereitgelegt. Als die Videoanlage aktiv wurde, bemerkten die Einbrecher dies und flüchteten. Hinweise auf tatverdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeug erbittet die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1495)

