Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher - Unfallzeugen gesucht

A 3 - Montabaur (ots)

Am 12.05.2020, gegen 15:30 Uhr, war eine 62-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Montabaur mit ihrem Kleinwagen, VW Polo, an der Anschlussstelle Montabaur in Richtung Frankfurt/Main von der Autobahn 3 abgefahren. Noch bevor sie sich dort von der Parallelfahrbahn der Autobahn nach rechts in Richtung der Ampelanlage zur Bundesstraße 255 einordnen konnte, wurde sie linksseitig von einem Pkw überholt. Dieser quetschte sich zwischen ihr Fahrzeug und die linksseitig verbaute Schutzplanke. Es kam zur seitlichen Kollision. Der Pkw der Westerwälderin blieb zwar fahrbereit, wurde aber erheblich beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich zügig von der Unfallstelle und fuhr auf die Autobahn in Richtung Frankfurt/Main auf. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur (0260293270) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Montabaur



Telefon: 0260293270



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell