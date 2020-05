Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Schwerer LKW Unfall durch Auffahren auf einen Absperranhänger.

Heiligenroth (ots)

Gegen 23:48 Uhr befuhr ein Gliederzug die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln auf dem linken von drei Fahrstreifen. Aufgrund von Bauarbeiten war zwischen den Anschlussstellen Diez und Montabaur der rechte und mittlere Fahrstreifen zum Unfallzeitpunkt gesperrt. Der Gliederzug touchierte einen auf dem mittleren Fahrstreifen abgestellten Absperranhänger. Nach der Kollision wurde der LKW nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und durchbrach ca. 100 Meter der dortigen Schutzplanke. Der Anhänger wurde vom Zugfahrzeug abgerissen und kippte in die Böschung. Der LKW kam ebenfalls in der Böschung zu Stehen. Beide Insassen blieben unverletzt.

Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauern zur Zeit voraussichtlich bis in die Morgenstunden an. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Im Einsatz befanden sich die Polizeiautobahnstation Montabaur, die Freiwillige Feuerwehr Nentershausen sowie die Autobahnmeisterei Heiligenroth.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur zu melden.

