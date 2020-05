Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Mogendorf (ots)

Am frühen Abend des 01.05.2020 gegen 17:52 Uhr ereignete sich auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Frankfurt in der Gemarkung Mogendorf ein Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person. Die allein im Fahrzeug befindliche 51 jährige Frau aus Nordrhein - Westfalen kam mit ihrem PKW auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kollidierte in der Folge mit der Mittelschutzplanke und kam auf der Hauptfahrbahn zum Stehen. Bei der Kollision erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen und wurde zwecks medizinischer Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug und an der Schutzplanke entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz



Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 02602/9327-0

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell