Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: BAB 61: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person durch Aufprall eines Lkws auf einen auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Pannen-Lkw

Koblenz (ots)

Am 24.04.2020, gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 61, FR Koblenz, bei Sinzig ein Auffahrunfall auf einen tschechischen Pannen-Lkw , welcher sich auf dem rechten Fahrstreifen befand. Eine Streifenbesatzung befand sich bereits auf der Anfahrt zu dem Pannen-Lkw als sich der Unfall zugetragen hatte. Der 62 jährige ungarische Lkw- Fahrer, welcher auf den tschechischen Lkw aufgefahren war, wurde schwer verletzt in das BWZK per Hubschrauber verbracht. Der 58 jährige tschechische Lkw-Fahrer des Pannen-Lkw war lediglich leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von schätzungsweise 150 000 Euro. Die BAB 61 war im besagten Abschnitt zeitweise vollgesperrt.

