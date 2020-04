Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Falsche Plakate mit Logo der SPD aufgetaucht - Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg/Stadtgebie

Mehrere gefälschte Plakate, auf denen das Logo der Partei SPD zu sehen ist, tauchten am Wochenende im Stadtgebiet von Marburg auf. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen. Am Samstagmorgen, 25. April, ging bei der Polizei gegen 9 Uhr der erste Hinweis auf ein Werbe-Plakat an einer Bushaltestelle in der Biegenstraße ein. Dort öffneten Unbekannte wahrscheinlich mit einem Dreikantschlüssel die sogenannte Citylight-Poster-Anlage und brachten ein etwa 170 mal 120 cm großes Hochglanzplakat an. Im Rahmen der Ermittlungen konnten weitere gefälschte Werbebotschaften der Partei an Bushaltestellen in der Schwanallee und der Frankfurter Straße lokalisiert und sichergestellt werden. Alle Schriftzüge setzen sich kritisch mit der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung auseinander. Es soll der Anschein erweckt werden, die Partei der SPD sei der Urheber diese Plakate. Dies ist aber nicht der Fall!

Die Polizei bittet um Mithilfe:

Wer hat Personen bemerkt, die Plakate in den Auslagen angebracht haben? Wer kann nähere Angaben zu den Urhebern machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Weitere Auskünfte in dem Verfahren behält sich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421- 290222, vor.

