Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit zwei verletzten Personen

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der Driburger Straße in Paderborn haben sich am Mittwochnachmittag zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Eine 52-Jährige war gegen 13.25 Uhr mit einem Kia in Richtung Ludwigsfelder Ring unterwegs. Kurz hinter der Einfahrt zur Schulze-Delitzsch-Straße musste sie verkehrsbedingt bremsen und kam dadurch zum Stillstand. Ein hinter ihr fahrender 19-Jähriger konnte mit einem VW Golf nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr auf den Kia auf. Beide Fahrer wurden per Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

