Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für den 18. bis 19.07.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++Einbruchdiebstahl in Garage+++

Friesoythe, Thüler Straße In der Zeit vom 14.07.2020, 08:00 Uhr bis zum 17.07.2020, 13:00 Uhr wird ein Fenster einer Garage aufgehebelt und ein darin befindliches Pedelec entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe zu melden.

+++Einbruchdiebstahl aus Transporter+++

Saterland, Ortsteil Ramsloh, Dät Haartje In der Zeit vom 17.07.2020, 20:00 Uhr bis zum 18.07.2020, 07:45 Uhr wird ein Transporter auf unbekannte Art und Weise aufgebrochen. Aus dem Transporter werden diverse Werkzeuge entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe zu melden.

+++Verkehrsunfallflucht+++

Bösel, Jägerstraße Am 18.07.2020, gegen 17:14 Uhr, befährt die Geschädigte mit ihrem Pedelec den Fahrradweg an der Jägerstraße in Richtung Bösel. Als sie nach links in die Thüler Straße abbiegen will, wird sie von hinten von einem anderen Fahrradfahrer erfasst und kommt dabei zu Fall. Die Geschädigte wird dabei verletzt. Der andere Fahrradfahrer entfernt sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Daten zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe

Schwarte, PHK'in

Grüner Hof 59

26169 Friesoythe

04491/9316-115

Mirja.schwarte@polizei.niedersachsen.de









E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell