Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg

Vechta für den Bereich Stadt Cloppenburg

südlicher Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Zeit von Mittwoch, 08.07.2020, 20.00 Uhr, bis Donnerstag, 09.07.2020, 5.30 Uhr, wurde die Fassade eines Gebäudes an der Lange Straße in Cloppenburg mit Graffiti bemalt. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 1860 - 0.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Urkundenfälschung

Am Freitag, 17.07.2020, gegen 11.20 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Bösel mit seinem Fahrzeug die Böseler Straße in Garrel. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der bei der Kontrolle vorgezeigte Führerschein gefälscht ist. Es wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Donnerstag, 16.07.2020, 22:30 Uhr, bis Freitag, 17.07.2020, 14:35 Uhr, wurde ein Pkw Audi an der Borkumstraße in Cloppenburg abgestellt. In diesem Zeitraum wurde der Lack des Fahrzeuges durch einen bislang unbekannten Täter mittels eines spitzen Gegenstandes beschädigt. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 1860 - 0.

Garrel - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitag, 17.07.2020, gegen 15.55 Uhr, befuhr ein 20-jähriger aus Großenkneten mit seinem Pkw den Beverbrucher Damm in Garrel. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 %o. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt wurde nach Entnahme einer Blutprobe untersagt.

Cloppenburg - 2 x Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, 17.07.2020, gegen 10.00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Inselstraße in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Ebenso erging es eine Stunde später einem 26 - jährigen Fahrzeugführer aus Großenkneten, der mit seinem Pkw die Friesoyther Straße in Cloppenburg befuhr.

Bei beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 17.07.2020, gegen 13.00 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger aus Emstek mit seinem Motorrad die Bokeler Straße in Cappeln. In einer Kurve in Höhe der Einmündung Hahnesch kam ihm ein Pkw auf seiner Fahrspur entgegen. Der Motorradfahrer musste ausweichen und kam in einem Graben am Fahrbahnrand zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Cappeln fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 1860-0.

Emstek - Brand eines Transformators

Am Freitag, 17.07.2020, gegen 22.25 Uhr, kam es aus bislang nicht bekannter Ursache in einem Schlachthof in Emstek, Wilhelm-Bunsen-Straße, zu dem Brand eines Transformators. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Emstek, die mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort war, gelöscht werden. Es kam zu keinem Personen- bzw. Gebäudeschaden. Die entstandene Schadenshöhe am Transformator ist derzeit nicht bekannt.

