POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 18.07.2020

Vechta -Körperverletzung/ Schlägerei/ Zeugenaufruf Am 17.07.2020; 15:56 Uhr, kommt es in Vechta, Brägelmannstraße/ Münsterstraße zu einer Schlägerei, bei der vermutlich drei männliche Personen zwei Personen aus Vechta mit den Fäusten schlagen und erheblich verletzen. Die beiden Opfer werden dem hiesigen Krankenhaus zugeführt um die Gesichtsverletzungen behandeln zu lassen. Zeugen der Körperverletzung werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Trickdiebstahl / Täter bieten Gartenarbeiten an Am 16.07.2020, in der Mittagszeit, zwischen 12:00 und 15:30 Uhr, erscheint ein bislang unbekannter Täter an der Wohnanschrift einer 95-jährigen Frau und bietet Gartenarbeiten an. Durch geschickte Gesprächsführung gelangt der Täter mit der Frau in die Küche. Ein weiterer bislang unbekannter Täter verschafft sich durch die offenstehende Hauseingangstür, Zutritt zu dem Haus und entwendet aus dem Schlafzimmer Schmuck und Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Einer der Täter wird wie Folgt beschrieben: ca. 1,60 cm, ca. 30 Jahre alt, dunkle Haare und kräftig gebaut. Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können, werden gebeten sich bei der Polizei Vechta (04441-9430) zu melden.

Visbek - Verkehrsunfall infolge Alkohol Am Freitag, den 17.07.2020, gegen 23:40 Uhr, befährt ein 35-Jähriger mit seinem Pkw die Schneiderkruger Straße in Richtung Ortskern. In einer Linkskurve kommt der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kommt nach etwa 150m auf dem Dach liegend zum Stehen. Während der Verkehrsunfallaufnahme ergibt sich den Polizeibeamten der Verdacht, dass der Mann unter der Beeinflussung von Alkohol stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt schließlich einen Wert von 1,62 Promille bei dem Fahrzeugführer. Eine Blutprobe wird entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugführer bleibt unverletzt.

